Venezia: ripartenza si, ma folla, smog e caos mai più! Lettere

La città torni ai residenti e, dopo lo shock, si cambi economia.

Dopo l’epidemia da Covid-19, spariti i turisti, si scopre come sarebbe la nostra città: finalmente vivibile.

Ci si augura che la “lezione” sia servita e che l’economia faccia una drastica virata verso attività alternative.

Quelle turistiche si sono rivelate, tra alta marea e virus,terribilmente vulnerabili e rischiose, e poi la parte del leone spesso la fa sempre il proprietario del fondo di negozi e locali.

Molti gestori, invece, spesso appena “campano”, ma magari falliscono in appena due mesi di stop.

Eh si, non era tutto oro quel che luccicava, e, con milioni di turisti che venivano, è paradossale vedere ora i lavoratori dipendenti, come quelli impiegati in lussuosi alberghi, non avere nemmeno la cassa integrazione, o gli stagionali di bar e ristoranti lasciati a casa senza sostentamento.

Forse questo è il prezzo che si paga accettando tutto: spesso orari e turni massacranti, contratti precari se non cooperative, guai a chiedere un congedo parentale, e magari pure il silenzio su eventuali ricevute non emesse…

Il tutto, per quale vantaggio? Forse solo per le mance, entrate esentasse che penso erano l’unico motivo che li tratteneva a lavorare in tali condizioni. Tra loro tanti, tanti stranieri, forse i più “agevolati”, dato che comunque quei soldi, duramente sudati, al loro Paese valgono anche 5 volte tanto. Mentre gli italiani, qui, appena ci campavano.

E adesso? Spesso la disperazione, con la sola speranza che, su pressioni secondo me al limite dell’incoscienza da parte di certe categorie o politici, si riapra tutto e subito col rischio di una ripresa dei contagi dalle conseguenze fatali!

Ma non è così facile: si può aprire, e star a guardare giorni interi il muro, perché io credo che, tra crisi, distanziamenti, voli limitati e cari, paure di contagi e impoverimento del ceto medio ovunque, i turisti torneranno in modo confortante solo, forse, l’anno prossimo, ma mi auguro comunque ben selezionati e limitati, consentendo così di continuare ad offrire ai veneziani quella città finalmente vivibile che vediamo questi giorni.

Mai più quindi quei 30 milioni di turisti in massa che pure l’Unesco voleva invano fermare a tutela di Venezia, dopo tasse di sbarco mai attivate e nuovi ostelli a Mestre.

Mai più smog alle stelle nei canali, vaporetti stracolmi, anziani spintonati a terra, bivacchi nelle calli, pediluvi in canale e deturpamento della città con tanto di calli trasformate in vespasiani!

Nell’attesa, si spera, una buona parte di attività, visti i magri guadagni che si prospettano, si converta in economia alternativa non turistica, che qualche gelateria di troppo diventi un calzolaio, qualche ristorante un negozio di alimentari, caotici bar in negozi di vicinato scomparsi, e qualche albergo torni quello che era: appartamenti dove abitare per far rinascere città ed economia, senza pregare il mondo di farci la carità venendoci a visitare.

D’altra parte la storia insegna che il mondo si evolve, e anche l’Impero Romano o la ricca Serenissima hanno avuto una fine, poiché nulla resta eterno ed uguale.

Tutto cambia. Speriamo anche la mentalità di chi vuol lavorare e guadagnare in città e, sopratutto, di chi la vuol governare.

Prof. Fabio Mozzatto

Venezia