Venezia, rinvio pagamenti Tari, Cosap, Cimp di marzo

Rinvio delle scadenze di marzo di TARI, CIMP e COSAP. Il sindaco: “Grazie all’efficientamento del bilancio siamo in grado di dare un aiuto concreto a tutti i cittadini”.

Lunedì mattina in una Giunta straordinaria, appositamente convocata, il sindaco approverà lo slittamento delle prossime scadenze di TARI, CIMP e COSAP così da non gravare sulla cittadinanza con tasse o canoni comunali in un momento così delicato per l’intera città di Venezia.

“Nello specifico – spiega il primo cittadino – il 16 marzo sarebbe in scadenza la prima rata dell’anno in corso della TARI per il pagamento della quale i cittadini dovrebbero aver già ricevuto il bollettino a casa. Grazie all’importante lavoro fatto in questi anni per efficientare il bilancio comunale, siamo riusciti a posticipare la scadenza della prima rata facendola diventare concomitante con la seconda, prevista in pagamento per il 16 maggio, senza che questo comporti sanzioni o interessi. Per quanto riguarda le rate CIMP (canone pubblicità) e COSAP (canone occupazione spazie e aree pubbliche) previste in scadenza al 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, abbiamo deciso di procedere modificando le scadenze in questo modo: la prima e la seconda rata si potranno pagare congiuntamente il 30 giugno, la terza al 30 settembre e la quarta il 31 ottobre come già previsto”.

“Una manovra che vale circa 25 milioni di TARI e circa 4 milioni di CIMP e COSAP – aggiunge – Una mano tesa ai cittadini e alle tante categorie che in questo momento abbiamo il dovere di sostenere e aiutare nei limiti di quello che ci è consentito. Venezia è di tutti coloro che la vivono e che stanno dimostrando, anche in questi giorni, una gran voglia di tornare alla normalità. Negli ultimi tre mesi abbiamo lottato prima contro l’acqua alta e ora contro la paura generata dal virus COVID2019. Questo ci ha uniti, ha risvegliato in noi quell’orgoglio di dirci veneziani pronti a difendere la nostra Città e il nostro territorio dalle false informazioni e dalla superficialità di alcuni commentatori. Questa Amministrazione non si è mai sottratta, ci ha sempre messo la faccia gestendo le emergenze stando in prima linea al fianco di tutti i cittadini, e per questo abbiamo capito l’importanza di fare un gesto concreto a sostegno di coloro che quotidianamente si impegnano per amore della propria Città. Questo è uno degli effetti concreti di aver rimesso i conti del Comune in ordine”.