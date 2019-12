Venezia, Patriarca ancora in favore di una città vera “Bambini, abitanti… non Grandi Navi”

Venezia, il Patriarca Mons. Moraglia si schiera (di nuovo) in favore degli abitanti, in favore di ‘Venezia città vera’, con residenti, famiglie. Non solo vetrina per attirare turisti. Chiede infatti che la politica garantisca l’abitatività di Venezia. Moraglia torna così sui temi che stanno uccidendo la città.

“I veneziani soffrono per questa anomalia dell’acqua così alta a Venezia e questo è dovuto ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Ma c’è anche il problema grosso di una città che si sta spopolando e che sta diventando soltanto offerta di prodotto artistico-culturale per i turisti ed è diventata una città svuotata di bambini e di giovani famiglie”.

Il Patriarca si è così espresso nella trasmissione “Stanze Vaticane”, il documentario di Tgcom24.

Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, commentando l’emergenza acqua alta nella nostra città, ha offerto un’analisi estremamente lucida a 360°.

“Noi veneziani siamo abituati a convivere con l’acqua alta”, spiega il monsignore, “ma credo che la città vada riconosciuta nello specifico di città non perché peculiare o bella, ma di città unica. Per questo servirebbe un’intesa, sia a livello di politica nazionale sia a livello di politica locale, per poter gestire al meglio questa città che sennò rischia di essere erosa dagli agenti atmosferici, l’acqua salata che entra in modo silente ma distruttivo nelle strutture”.

“Quindi quando si chiede uno statuto particolare per Venezia, non si chiedono soltanto finanziamenti, ma che ci sia una politica che possa garantire un’abitatività di Venezia in questo contesto così difficile”.

“Anche il transito delle grandi navi non è declinabile con una situazione veneziana di grande fragilità che riguarda la laguna e il centro storico della città”.