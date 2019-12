La quiete dopo la tempesta. Le vostre foto

La quiete dopo la tempesta. Nei versi di Leopardi il messaggio che vuole trasmettere Nicoletta da Venezia che ci ha inviato questa splendida immagine.

In essa il ricordo di tanti giorni di difficoltà che si sperano lontani. In essa la tranquillità e la pace che solo Venezia in certi momenti ti può dare.

E’ uno di quei momenti in cui non ci sono voci schiamazzanti, motti urlati o rivendicazioni aggressive.

Questa è Venezia. Quella che chi è nato qui ama a prescindere.

didascalia:

La quiete dopo la tempesta

autore:

Nicoletta

