Venezia, incendio a Murano: si salvano aspettando i pompieri su un poggiolo

Venezia, un incendio è divampato nell’isola di Murano. Dalle 18:15 di questa sera, i vigili del fuoco stanno operando in Calle Fra Mauro a Murano.

L’incendio di Murano è divampato al 4 piano di un’abitazione. Risultano leggermente feriti una donna e un uomo.

I pompieri arrivati da Venezia con due autopompe lagunari, sono entrati nell’appartamento dotati di autoprotettori portando fuori le due persone, che si erano rifugiate su un poggiolo all’esterno, mentre altri operatori hanno iniziato l’opera di spegnimento.

La coppia è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM. Portato fuori dai vigili del fuoco anche un cane della coppia.

Gravi i danni provocati dal rogo dell’appartamento.

Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della palazzina e le verifiche per determinare le cause dell’incendio.

Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.