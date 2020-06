Venezia, fumo dall’Antico Gafaro a San Pantalon: evacuate le case del palazzo

Venezia, fumo dall’Antico Gafaro a San Pantalon per un principio d’incendio.

E’accaduto ieri notte verso le 23.30: Il ristorante, che in quel momento era chiuso, si trova nella salizada a pochi metri da campo Santa Margherita, nel sestiere di Santa Croce.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dai residenti che abitano ai piani superiori dello stesso palazzo, per il fumo che avevano visto salire dall’esercizio.

I pompieri sono subito partiti con le barche alla volta del rio che dà sulla fondamenta del ristorante. Nel frattempo i residenti spaventati sono scesi in strada, evacuando i loro alloggi in piena notte, per timore di un rogo.

I vigili del fuoco sono arrivati con tre autopompe lagunari e dodici operatori e hanno dovuto forzare l’ingresso della serranda del ristorante e, dotati di autoprotettori, sono entrati all’interno del locale che era ormai invaso dal fumo.

In poco tempo gli operatori hanno individuato nella zona ristorazione l’anomalia che ha causato il principio d’incendio: un frigo si era surriscaldato per un qualche malfunzionamento, provocando fumo e calore.

La zona interessata è stata subito circoscritta e il principio d’incendio spento, nessuna persona è rimasta ferita.

Nel contempo sono iniziate le operazioni di aereazione dei locali, che erano completamente invasi dal fumo.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale e a scopo cautelativo anche un’idroambulanza di cui fortunatamnete non c’è stato bisogno.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’esercizio con il rientro nelle abitazioni dei residenti sono terminate alle 2:30.