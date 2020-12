Venezia, frase beffarda sul 2020 sul Ponte di Rialto

Venezia, addio al 2020 con un saluto non propriamente… educato per far capire quanto questo bisestile abbia logorato animi e fisici. Addio anno vecchio, non ci mancherai: mani anonime lo hanno ribadito con uno striscione ingiurioso, goliardico e anche scaramantico.

Contro l’anno del Covid, questa mattina presto a Venezia è infatti apparso sul Ponte di Rialto uno striscione che ribadisce il concetto.

Autori un gruppo di veneziani che ha chiesto l’anonimato.

Su un grosso drappo bianco hanno scritto a caratteri neri: ‘Fan…2020’.

“Nessuna provocazione – dicono gli autori – solo

sponsor

uno dei nostri soliti gesti tra l’ironia e la provocazione augurando a tutti tempi migliori considerato quanto sia stato duro, sia in termini di salute e vittime ma anche economicamente, l’anno che se ne sta andando”.

Sul posto la polizia locale per l’identificazione degli autori e il sollecito a rimuovere la scritta.

commercial



(Rip.)

Venezia, addio al 2020 con un saluto non propriamente… educato per far capire quanto questo bisestile abbia logorato animi e fisici. Addio anno vecchio, non ci mancherai: mani anonime lo hanno ribadito con uno striscione ingiurioso, goliardico e anche scaramantico.

Contro l’anno del Covid, questa mattina presto a Venezia è infatti apparso sul Ponte di Rialto uno striscione che ribadisce il concetto.

Autori un gruppo di veneziani che ha chiesto l’anonimato.

Su un grosso drappo bianco hanno scritto a caratteri neri: ‘Fan…2020’.

“Nessuna provocazione – dicono gli autori – solo

uno dei nostri soliti gesti tra l’ironia e la provocazione augurando a tutti tempi migliori considerato quanto sia stato duro, sia in termini di salute e vittime ma anche economicamente, l’anno che se ne sta andando”.

Sul posto la polizia locale per l’identificazione degli autori e il sollecito a rimuovere la scritta.