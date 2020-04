Venezia, controlli della Polizia per Pasqua: in campo 584 uomini

Venezia, controlli in campo per il coronavirus molto più ferrei di quanto percepisce, in molti casi, la cittadinanza. Per i controlli sulle strade la Polizia di Venezia per Pasqua ha schierato ben 584 uomini.

La Polizia di Stato, insieme alle altre Forze di polizia, è così letteralmente sul campo a Venezia per Pasqua per garantire il rispetto delle disposizioni anticontagio.

Seguendo l’attività di coordinamento predisposta dal Prefetto, il Questore dott. Maurizio Masciopinto ha pianificato il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo, nei luoghi dove maggiore è possibile che si verifichino assembramenti.

E’ di 584 il numero totale di agenti messi in campo in via straordinaria da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Locale.

La Polizia ha previsto inoltre un pattugliamento aereo da parte del decimo Reparto Volo.

I servizi si protrarranno da oggi al lunedì dell’Angelo, con maggiore intensità nella giornata di Pasqua.