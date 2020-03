Venezia, autocertificazione per spostamenti in aree di contenimento Coronavirus [link]

Venezia, autocertificazione necessaria per spostamenti nelle aree di contenimento rafforzato per il Covid-19.

E’ stato pubblicato oggi sul sito della Questura di Venezia il modulo di autocertificazione per attestare la necessità degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita dalle aree a contenimento rafforzato ed all’interno delle stesse.

Come si legge sul sito della Questura lagunare, Il D.P.C.M. 8 Marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 del 8 marzo 2020, ha ridefinito le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Più in dettaglio l’art. 1 del citato DPCM prevede la creazione di aree a contenimento rafforzato, di cui fa parte anche la provincia di Venezia: nello specifico è stato disposto di evitare gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita dalle suddette aree e all’interno delle stesse se non per “comprovate esigenze lavorative” o “situazioni di necessità” ovvero gli spostamenti per motivi di salute.

A tale riguardo si rammenta che è onere dei soggetti interessati dimostrare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano a entrare, uscire e muoversi all’interno delle aree a contenimento rafforzato, individuate dall’art.1, comma 1 del predetto D.P.C.M.

Il modulo è reperibile al seguente link:

https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia/articolo/21495e663926c4d94768218982