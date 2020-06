Venezia, apre Conad alle Zattere in 200 metri quadrati: un reparto per il biologico gluten free e senza lattosio

Venezia, apre Conad alle Zattere domani, 13 giugno, dalle 9. Si chiamerà “Spesa facile” e rientra nel programma delle aperture Conad in Veneto.

Il nuovo punto vendita occupa 6 dipendenti e sarà gestito dalla società Zattere snc di Davide Turchetto, Francesco Piovesan e Stefania Manente, esperti nel settore della grande distribuzione organizzata.

Il punto vendita alle Zattere si aggiunge ai cinque negozi Conad già esistenti in città.

All’interno sono presenti tutti i reparti per fare la spesa, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica. Grande attenzione è stata posta, fanno sapere dal gruppo, all’offerta di prodotti freschissimi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

È nuova l’offerta di prodotti, con ampi spazi per i reparti del fresco e freschissimo, per il biologico e salutistico (gluten free e senza lattosio) e per le tante eccellenze delle produzioni locali, a conferma della sensibilità che Conad nutre per la valorizzazione dei prodotti a km 0.

«Il supermercato della Spesa Facile nasce per andare incontro alle molteplici esigenze dei clienti – esordisce Luca Panzavolta, amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad – per far sì che la spesa torni ad essere una cosa semplice e, possibilmente, veloce. Nel nostro Conad Spesa Facile si troverà una imbattibile convenienza, con la garanzia delle grandi marche, ma anche la qualità e la genuinità dei prodotti a marchio Conad».

«Si potrà avere la certezza di risparmiare – aggiunge l’amministratore – prima di entrare, con prezzi piccoli, scritti in grande e ben visibili, e con una convenienza su ogni pezzo confrontabile. In una frase: qualità e risparmio tutti i giorni e tutto l’anno».

«Prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla cooperativa nel Veneto – sottolinea l’amministratore delegato – Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per la convenienza, la qualità, i servizi. Crediamo in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio».

Il supermercato sarà aperto con orario continuato da lunedì a domenica dalle 8.00 alle 21.00.

SCHEDA

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di vendita di 200 mq. Sono presenti i seguenti reparti: ortofrutta, banco carni confezionato, panetteria, salumi e latticini, surgelati, alimentari confezionati, gusto e benessere (biologico, senza glutine, senza lattosio), cura della persona e della casa, generi vari.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao) e Milano.

Il fatturato di vendita nel 2019 si è attestato a oltre 1.7 milioni di euro, in crescita rispetto al 2018.

La cooperativa ha una rete multicanale di oltre 240 punti di vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa più di 8.000 persone.