Venezia affollata: altri 50mila sabato. Ancora trasporti in difficoltà

“Mamma ma Venezia è sempre così affollata…?”. La mamma cerca una risposta che abbia una logica, ma la risposta la possiamo dare noi: “Sì tesoro, praticamente sempre e peggiora di sabato e domenica”.

La scena viene colta andando verso i Gesuiti tra le persone e le famiglie che pazientemente aspettano in coda alle Fondamente Nove.

Anche sabato parcheggi esauriti a Piazzale Roma dalle prime ore del mattino e anche a Tronchetto dalle ore centrali della mattinata.

C’è voglia di muoversi dopo tanto lockdown, c’è voglia di Venezia, quindi i pendolari del turismo si riversano tutti sui mezzi di trasporti. Che vanno in affanno.

Si contano almeno 50mila arrivi, ma secondo alcuni operatori sono stati di più.

Stavolta soffre anche il ferry per il Lido essendo iniziata la stagione balneare, e non c’erano corse bis. Le code si sono fatte lunghe e “nervose”, ma in generale sono le isole ad andare in apnea.

Sono i trasporti in cui i residenti si sommano ai visitatori perché “non possono andare a piedi”.

Difficoltà anche all’uscita del Salone Nautico con i mezzi che non ce la facevano a smaltire il deflusso.

Fondamente Nove, Murano e Burano, hanno popolato anche ieri i social con foto e immagini che non mostravano le bellezze del luogo, però, bensì le code per imbarcarsi. A Murano, di nuovo, nervosismo e accenni di rissa.

La situazione rimane dunque complicata a poche ore dallo sciopero Actv di 24 ore che andrà in scena il 1° giugno, proprio nel mezzo del ponte che molti pregustavano come vacanza. Intanto un’altra protesta è andata in scena proprio ieri.

Sabato infatti i lavoratori Actv hanno manifestato sul ponte di Rialto e a P. Roma srotolando striscioni con slogan sulle battaglie in corso.

I dipendenti sono sul piede di guerra contro la disdetta del contratto secondo livello “Nonostante – affermano – il governo si sia impegnato a sanare bilancio 2020 e 2021 di ACTV”.