Venessia.com: rinviare le elezioni

Venessia.com chiede l’immediata sospensione della campagna elettorale e il conseguente rinvio delle elezioni comunali. In questi momenti drammatici non vediamo le condizioni per poter riorganizzare il governo della città.

La situazione si evolve continuamente (in peggio) e velocemente quindi chiediamo che la maggioranza e l’opposizione si spendano completamente per affrontare le problematiche sanitarie in primis ed economiche poi.

Non c’è tempo da perdere, gli abitanti sono spaventati e preoccupati.

Venessia.com