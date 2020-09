Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair: “La risposta alle critiche sul mio corpo”

Vanessa Incontrada posa nuda sulla copertina di Vanity Fair del 30 settembre contro haters e bullismo.

“Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni – spiega – È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”.





In una lunga intervista a Simone Marchetti l’ex modella spagnola parla dei suoi esordi nel mondo della moda ma soprattutto del body shaming che l’ha colpita quando, negli ultimi anni, il suo corpo ha iniziato a mostrare forme più generose.

“Nel 2008 è nato mio figlio Isàl – racconta la Incontrada – e la maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e disorientata: ma perché essere così cattivi?”.

Tutto ebbe inizio quando, a 10 giorni dal parto, si presentò sul set di uno spot pubblicitario. “Nel camper che fungeva da camerino – ricorda l’ex modella – mi portano i vestiti da provare. Li passo tutti in rassegna e non me ne entra nemmeno uno. Dico, neanche uno. Senza rendermene conto, senza riuscire a controllarmi, scoppio in un pianto così sonoro che mi sentono tutti. Giorgio Panariello era protagonista con me su quel set. Arriva, mi abbraccia e mi sussurra parole così belle che ricorderò per sempre. L’abbraccio di Giorgio fu come quello di una madre, lo stesso abbraccio che mi viene voglia di dare a me stessa quando riguardo certe apparizioni del passato”.





“A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei a dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare“, come recita anche lo strillo in copertina: è il messaggio che Vanity Fair veicolerà anche sui suoi canali social con un video-monologo scritto dall’attrice più una serie di incontri, dibattiti e interviste.

“Trovo preoccupante che nel 2020, immersi nella rivoluzione tecnologica, si sia ancora fermi a canoni estetici del secolo scorso – continua la Incontrada – Perché non riusciamo ancora a emanciparci? Anche nel cinema si sono fatti passi in avanti. Penso a un’attrice su tutte: Kate Winslet. L’abbiamo ammirata in tutte le sue forme, in tutte le sue taglie, in tutti i suoi ruoli. Certo, anche io sono cresciuta con il culto delle top model, se le ricorda Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington? Però anche qui, oggi il mito della bellezza è messo in discussione. Così come quello della diva e in un certo qual modo della celebrità. Allora, mi chiedo, cosa ci tiene così ancorati al passato?”.

All’intervistatore che chiede se sia “colpa” dello sguardo degli uomini, l’ex modella ribatte: “La cosa che mi fa più pensare è la cattiveria di certe donne, piuttosto. Invece di essere complici e solidali, a volte ti giudicano in una maniera così spietata da farti riflettere”, riservando una frecciatina anche all’universo maschile: “A me sembra che gli uomini siano diventati più narcisisti delle donne. Io li vedo nei centri estetici, e molti medici chirurghi mi dicono che iniziano ad avere più clienti maschi che femmine. Io mi chiedo: ma cosa sta succedendo?”.

Dopo aver rivelato di “aver fatto pace con il suo corpo” solo in occasione del suo monologo in tv, la presentatrice vuole mettere la sua esperienza a disposizione di tutte le donne: “Se potessi tornare alle prime offese ricevute, direi a quella Vanessa di aspettare. Di aspettare perché tutto passa. Le direi di credermi, perché diventerà più forte, più vera, conoscerà una nuova Vanessa: migliore, più fiera di sé”.

E conclude: “Questa cover per me è forse il momento più bello degli ultimi anni. Un punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per le altre donne: affrontiamo una nuova bellezza. In un certo senso è come quando Cristoforo Colombo ha scoperto l’America in un luogo dove tutti pensavano finisse la Terra. Ecco, oggi dobbiamo cercare la bellezza dove tutti pensano finisca”.

Marie Jolie