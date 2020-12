5mila positivi e 110 morti in Veneto oggi. Zaia: “Non ci servono i laureati di Facebook”

Covid oggi in Veneto: un’altra giornata nera. 5mila nuovi positivi e 110 morti in un giorno sono il record di oggi con il governatore che si spazientisce per i commenti su Facebook: “Non ci servono i suoi laureati”.

I numeri precisi della Regione Veneto mostrano nelle ultime 24 ore 5.098 nuovi positivi mentre i morti sono 110.

Nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva sono scesi di due unità in Veneto, fino al nuovo totale di posti letto occupati che è di 373. Purtroppo non è detto che la differenza

sia dettata da due dimissioni essendo alta anche l’incidenza dei decessi che, purtroppo, liberano letti.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presentando i numeri di oggi ha commentato: “Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi”. “Che qualcuno non pensi – osserva – che siamo in un gioco a premi”. Il presidente ha avuto anche parole di “animosità” verso alcuni cittadini che hanno scritto in Facebook: “Capisco che all’università di Facebook si sono laureati in molti, ma noi non abbiamo bisogno di questi laureati”. Così Zaia verso gli autori di alcune delle frasi che sono arrivate in Facebook: “Rispetto!” ha chiesto





il presidente piuttosto contrariato.

Per quanto riguarda il vaccino Zaia ha confermato: “Sembra che dall’Epifania si possa avere il vaccino. A costo di farlo h24 dobbiamo vaccinare per primi tutti gli ospiti anziani delle rsa”.

Il presidente ha però ricordato che nelle ultime ore è venuta fuori una strada che va approfondita, quella degli “antivirali”. “Noi ad oggi per l’HIV non abbiamo nessun vaccino, perché è venuto fuori che ci si può curare con un farmaco antivirale e si può avere lo stesso una vita assolutamente normale. Potrebbe essere

che anche per il Covid domani si prenda una pillola e si guarisca”.