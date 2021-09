V73, le linee della stilista Elisabetta Ermellin: V come Venezia

Le arcate di Palazzo Ducale e i ponti veneziani a decorare le pochette V73.

Valentina De Rosa al tavolo con i suoi colori da artista per celebrare l’evento all’ingresso della boutique V73 in Frezzeria a San Marco.

Griffe personalizzate per stilizzare gli accessori firmati con disegni a pennello e le iniziali delle clienti.

L’experience di giovedì 16 settembre 2021 ha visto partecipare la stilista Elisabetta Armellin, autrice delle linee di V73, dove la V è l’iniziale di Venezia e 73 per l’anno di nascita della stilista.

Proprio a Venezia nascono le borse che oggi si possono acquistare in 43 negozi Miriade e in un centinaio di negozi multimarca in Italia.

La boutique nel sestiere di San Marco ha aperto sette anni fa e ha resistito al periodo di crisi che ha colpito il commercio veneziano, prima con l’acqua alta eccezionale del 2019 e poi l’emergenza sanitaria da coronavirus.

L’ultimo periodo, quello della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2021, ha visto un gran numero di turisti giungere a Venezia e le vendite sono andate particolarmente bene.

Ora l’idea di stilizzare le pochette, dipinte a mano dall’artista per un accessorio personalizzato: “Vorremmo rendere questo evento un servizio su prenotazione – spiega la stilista – per le clienti che lo richiedono”.