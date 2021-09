Usa, situazione contagi drammatica: +300%

Covid negli Usa: situazione drammatica. E’ boom dei contagi con un aumento di oltre il 300% rispetto a un anno fa che pure era periodo di piena pandemia.

I casi di coronavirus negli Stati Uniti nell’ultima settimana sono infatti aumentati del 300% rispetto alla settimana del Labor Day dello scorso anno (31 agosto-7 settembre 2020).

E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

Nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2021, infatti, i contagi sono stati 1,14 milioni contro i 287.235 dello scorso anno.

In totale, gli Usa hanno superato i 40 milioni di casi di Covid-19.

Si tratta di un numero maggiore della popolazione della California, lo Stato più popoloso del Paese.

E’ quanto scrive il New York Times sulla base del proprio database.

Nell’ultima settimana la media dei nuovi contagi è stata di oltre 161 mila casi al giorno, quella dei decessi di 1.385 e quella dei ricoveri di oltre 103 mila.

Negli Usa il 47% degli americani non è pienamente vaccinato, consentendo una più facile diffusione della variante Delta.

Anche la Gran Bretagna sta registrando numeri molto alti.

Il Regno Unito ha infatti appena superato quota 7 milioni di contagi censiti da Covid dall’inizio della pandemia.

Lo certifica il ministero della Sanità.

Oggi il totale dei casi registrati nel Paese dal 2020 colloca la GB al quinto posto al mondo in cifra assoluta.

Si colloca a larga distanza da Usa (40 milioni di contagi certificati), India e Brasile, ma ormai vicinissimo a ri-superare la Russia.

I contagi vanno peraltro calcolati anche in relazione ai test fatti (e nel Regno sono moltissimi), oltre che in rapporto alla popolazione: dato rispetto al quale l’isola resta alle spalle degli Usa, come di Francia, Spagna, Olanda, Cechia, Svezia o Israele fra gli altri.