Uomo morto per metà dentro un tombino: giallo a Padova

Un uomo senza vita è stato scoperto dentro ad un tombino questa notte: indaga la polizia.

Il fatto è accaduto alle ore 3.30 in via Palestro, a Padova.

A fare il macabro ritrovamento è stata una guardia giurata durante il suo giro notturno.

L’agente ha subito chiamato la Polizia di Stato.

Il corpo dell’uomo si presentava per metà infilato dentro al tombino, al quale era stato tolto il coperchio, con le gambe che spuntavano dalla strada.

L’uomo è un residente del luogo di 55 anni.

Si ritiene che la vittima possa essere morta per soffocamento.

Dalla posizione, con mezzo busto dentro a un tombino e le gambe allungate sulla strada, si potrebbe dedurre che sia entrato volontariamente nel pertugio.

L’uomo, che si chiamava Salvatore M., potrebbe aver perso qualcosa dentro al tombino.

Secondo questa ricostruzione, se il 55enne fosse stato ottenebrato da fumi dell’alcol, potrebbe aver tolto il coperchio in ghisa per mettersi a cercare.

A quel punto sarebbe rimasto incastrato non riuscendo più ad uscire.

Alla fine, vista la scarsa disponibilità di aria, e poi soprattutto a causa della fanghiglia, l’uomo è soffocato.

Il corpo del pover’uomo è comunque sotto sequestro.

La salma è posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sul caso sono in corso indagini della squadra Volante della polizia.