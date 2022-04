“Una città allo sbando. Un solo pontile di linea 1 a Rialto”. Di Giovanni Andrea Martini

La città abbandonata. Tutti fanno quello che vogliono e quello che addolora è che regna la legge del più forte, spesso del più maleducato, nei battelli stracarichi, nelle fondamenta gremite di gente, nelle calli più strette.

Molti veneziani li riconoscete dalle mascherine. Sono gli unici che le portano quasi indossassero l’ultima difesa di un’invasione mai regolamentata.

E i disagi maggiori ed il pericolo si riscontra nei trasporti.

Code, attese interminabili, pericolo nella ressa soprattutto per le persone anziane.

Un caso emblematico per tutti, segnalato da più cittadini. Il pontile della linea 1 di Rialto.

Ce n’è solo uno per entrambe le direzioni e Alilaguna.

La ressa che si forma nel pontile e durante l’accesso ai battelli è molto pericolosa.

Gli stessi capitani e pontonieri di Actv lamentano in modo a volte colorito, ma sempre preoccupato, questa situazione.

Succede che, per sicurezza, la linea 1 si fermi sul pontile della linea 2 con tutti i disagi che ne conseguono per chi attende e per chi scende.

Nell’unico pontile della linea 1 si mescola la gente che deve andare nelle due opposte direzioni e ci si deve guadagnare a spintoni l’arrivo in battello perché la gente non è preselezionata per direzioni da prendere.

Inoltre i capitani, se è attraccato Alilaguna, devono attendere che finiscano non solo di caricare ma anche di fare i biglietti a bordo.

È una situazione emblematica. Nel punto di maggior confluenza del turismo (ieri più di centomila persone in città) un unico imbarcadero deve raccogliere quella che è la linea più frequentata da residenti e turisti e per entrambe le direzioni.

Come si può non averci pensato? Come si può non correre subito ai ripari? C’è chi già ha rischiato.

E solo per rimanere nel cuore della città, in Riva del Vin, soprattutto in prossimità del ponte di Rialto il passaggio è impossibile se non a spintoni tra i tavolini.

Una città allo sbando.

Giovanni Andrea Martini

Consigliere comunale

Vicepresidente della VI Commissione