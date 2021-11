Trovato morto in casa. E’ il quarto caso a Mira in poco tempo

Puntuale, rituale, quasi, si rinnova la scoperta di persone morte in solitudine dentro casa.

Mira con quattro casi in poco tempo, non si pregia certo di questo primato che preoccupa e avvilisce la comunità, ben sapendo che il dramma del morire da soli, purtroppo, raggiunge ogni luogo e ogni paese.

Questa volta è stato un uomo settantenne, G.V. di Oriago, a destare sospetti nei vicini di casa, che hanno iniziato a interrogarsi.

Non lo vedevano da giorni, imposte chiuse e silenzio al suono del campanello, li hanno persuasi a chiamare i carabinieri, che intervenuti, hanno preso atto che il presentimento era fondato.

G.V. giaceva a terra e lo stato di decomposizione, secondo la pattuglia, ha fatto risalire a oltre tre giorni, l’avvenuto decesso.

Gli agenti sono entrati facilmente in casa, il signore di Mira lasciava sempre la porta socchiusa, forse non si sentiva bene e quella fessura avrebbe potuto, in caso di emergenza, suggerire un sentimento di allarme e un gesto di aiuto.

Usciva poco da casa G.V., il tempo sufficiente per fare la spesa, era discreto e riservato.

Un malore, qualche settimana fa lo aveva colpito mentre era alla guida della sua Panda, ma non si era perso d’animo, ha accostato nella zona pedonale di Oriago, è uscito dall’automobile traballante per poi finire a terra, reso. A quel punto i passanti hanno chiamato subito l’ambulanza che l’ha soccorso e portato in ospedale.

Visitato e curato, è stato poi riaccompagnato a casa, dove vive solo e pare non ricevesse visite dai parenti.

G.V. aveva due figlie che vivono in provincia di Padova e che da qualche tempo, per ragioni familiari, avevano allentato i rapporti con il padre.

Una volta rientrato in casa, probabilmente fragile e provato, forse sarà stato seguito dai servizi sociali, forse dal suo medico di base, forse non ha trovato la forza di invocare aiuto. Ed è spirato, come certificano i medici, per morte naturale.

Ed è proprio su questi punti di debolezza, della diagnosi di morte ‘naturale’ (che in casi come questi sarebbe giusto definire contro natura), del non sapere cosa è accaduto e quando, che si spengono nel silenzio le vite delle persone sole.

È quel vuoto, quel tempo che avrebbe bisogno di essere riempito con qualcosa che assomigli alla cura delle relazioni sociali, all’assistenza domiciliare, a una catena di causa ed effetti provocati dall’interesse verso una persona sola che esprime necessità fisiche e psicologiche troppo spesso mute o inascoltate.

Riempire quei vuoti, rimuovere il silenzio, attraverso visite mirate a una persona, a un paziente fragile, anziano, malato, che vive solo, potrebbe essere il farmaco migliore, insieme a qualche toc toc, sulla porta della sua casa, o un saluto ad alta voce, a evitare che un uomo muoia così, in solitudine, con i suoi pensieri inespressi raccolti dentro di sé.

Per poi capire, alla luce sinistra della morte, che in fondo tutto questo riguarda anche noi, come siamo, come viviamo, quanto ci interroghiamo sul destino delle persone sole, e magari chiedendoci se sarebbe opportuno qualche sforzo in più da parte di tutti.

