Treno deragliato a Mestre, è un locomotore con vagoni senza passeggeri

Treno deragliato a Mestre: nessun pericolo per eventuali passeggeri ne’ per il personale in servizio.

L’incidente è avvenuto mercoledì poco prima delle 23 in prossimità della stazione ferroviaria di Mestre.

Il locomotore, per cause in corso di accertamento, è uscito dai binari e si è fermato sulla massicciata mentre procedeva a bassa velocità.

I binari stessi non appartengono alla rete del traffico ma sono linee di servizio per gli spostamenti tecnici.

Il locomotore, con quattro carrozze al seguito, andando verso fine linea per sostare in deposito, è uscito, per motivi che dovranno essere determinati, dalla sede dei binari procedendo la sua corsa per qualche metro.

Come detto, l’incidente non ha provocato feriti ne’ comportato disagi alla circolazione ordinaria.

(foto da archivio)