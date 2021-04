Tremendo incidente in A4: auto schiacciata tra due camion. Un morto. Ultima ora

Tremendo incidente in A4 nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 aprile 2021.

I vigili del fuoco sono intervenuti e stanno operando sul luogo dell’incidente, lungo l’autostrada A4.

Il sinistro è avvenuto tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Est.

La tremenda dinamica parla di un’auto rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti.

Nell’incidente si registra una vittima: è il conducente dell’auto che non ha trovato scampo nello schianto.

I pompieri sono arrivati da San Donà, Motta di Livenza e da Mestre con l’autogrù.

Gli operatori hanno estratto

la vettura finita schiacciata sotto il camion.

Successivamente hanno operato per liberare l’automobilista che era rimasto incastrato tra le lamiere.

L’uomo era purtroppo già deceduto, come accertato dal personale medico del Suem intervenuto sul posto.

La circolazione in direzione Est è in questo momento interrotta.

Sul posto è subito arrivata la polstrada e il personale ausiliario dell’ autostrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in corso in questi momenti.