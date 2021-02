Trasporto scolastico, oggi il sopralluogo del presidente di Actv

Trasporto scolastico, oggi il sopralluogo del presidente dell’azienda di trasporto pubblico, Actv, a Mirano, con il sindaco del Comune, Maria Rosa Pavanello. “Volevo vedere la situazione – spiega Luca Scalabrin, presidente di Actv – tutto è andato bene”.

In campo, in tutta la Città Metropolitana di Venezia, vi sono 110 mezzi in più dell’anno scorso per i distanziamenti richiesti dall’emergenza sanitaria. “Adesso in strada vi sono 100 autobus privati

oltre a 170 mezzi nostri – spiega il presidente di Actv – per un totale di oltre 600 corse giornaliere”.

Oltre alla spesa dei mezzi, Actv ha disposto 30 stuart e 20 ispettori in tutta la provincia veneziana.

Il ritorno degli studenti in classe per ora riguarda il 50% degli iscritti alle superiori: in base alle indicazioni della Regione e agli accordi raggiunti con la prefettura e il provveditorato, da lunedì sono

state reintrodotte le corse aggiuntive da e per gli istituti secondari superiori del territorio, sia nel settore navigazione che in quello automobilistico.

I bus in più sono fondamentali perché la capacità massima dei mezzi, come previsto dal Dpcm

in vigore, è del 50% (circa 50 passeggeri su autobus standard).

Dunque le corse sono programmate in modo da garantire la presenza di due autobus uno di seguito all’altro.

Alla spesa dei mezzi si aggiunge quella della sanificazione e del personale aggiuntivo. “Un grande

sforzo per Actv – spiega Scalabrin – per il quale abbiamo rassicurazioni economiche dal governo”.

Questa mattina il presidente di Actv è stato in sopralluogo a Mirano con il sindaco del comune per verificare che tutto filasse liscio. “Tutto è andato bene – spiega – qualche autobus è tornato semivuoto perché i genitori vanno a prendere i figli ma non abbiamo registrato assembramenti né disagi”.