Ticozzi (PD): Trovata la via per l’autorizzazione al bookcrossing in Rio Terà dei pensieri

Paolo Ticozzi, consigliere del Partito Democratico esulta: finalmente si è trovata la via per regolarizzare il bookcrossing in Rio Tera’ dei Pensieri dove si trovava la piccola edicola che ospitava il punto gratuito di scambio libri. Attività che era stata qualche mese fa oggetto di un verbale della polizia locale di Venezia in quanto non autorizzata.

Il consigliere Ticozzi si è preso a cuore la faccenda da subito e si è speso per trovare una soluzione per ripristinare il bookcrossing quanto prima: “Appena saputo della multa mi sono subito attivato: da un lato depositando l’interrogazione per sollevare ufficialmente la questione, e dall’altro, senza aspettare la convocazione della commissione consiliare, contattando gli uffici comunali preposti per capire l’iter autorizzativo per regolarizzare il tutto”.

Continua Ticozzi: “ringrazio chi negli uffici ha collaborato prodigandosi nel trovare il modo per far sì che il bookcrossing possa essere ripristinato; ora mi sto interfacciando con Nicholas, l’autore del bookcrossing, e l’associazione AEres Venezia, che ha in gestione le aiuole, per predisporre la documentazione per la richiesta dei permessi, che prima saranno dati in via temporanea dal Verde Pubblico poi, dopo una verifica anche da parte della soprintendenza, in via definitiva.”

Conclude il consigliere Ticozzi: “Come Partito Democratico ci sentiamo vicini alle iniziative dei residenti che vogliono fare vivere positivamente lo spazio pubblico; troppo spesso questo viene erroneamente considerato di nessuno e non di tutti come dovrebbe essere; la politica nei nostri intenti deve essere d’aiuto ai cittadini e a loro servizio per sburocratizzare e semplificare la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro di cultura e comunità”.