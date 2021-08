Thomas con il “Thomas Live Show” ad Abano Terme

Thomas, il giovane cantante, ballerino e performer dalla personalità artistica dinamica e coinvolgente torna con il “Thomas Live Show”, uno show emozionante e adrenalinico.

Thomas intratterrà il pubblico cantando le canzoni più celebri del suo repertorio e ballando su ritmi funky, hip hop, rnb, e non mancheranno momenti unplugged chitarra/voce e piano/voce.

Non mancheranno, poi, le cover in tributo ai suoi idoli, grandi artisti del passato.

Lo spettacolo è interamente suonato LIVE da una band di 4 musicisti (chitarra, tastiere, basso e batteria) sotto la direzione musicale di Carlo Bei e l’artista è accompagnato da un corpo di ballerini, tra cui il coreografo di fama internazionale Etienne Jean Marie che cura le coreografie originali ed innovative dello Show.

Thomas riesce a coinvolgere un pubblico che spazia dai teenagers agli over 70, con i suoi brani pop dai richiami funky ,rnb e anni 80.

Il Thomas Live Show è infatti uno spettacolo dallo stampo internazionale ricco di ritmo, energia e momenti di grande emozione adatto a tutte le età.

Il 4 settembre 2021 è una data unica ed imperdibile per uno show organizzato nel rispetto delle norme anti-covid, nonche’ un segnale di coraggio, forza e ripresa in questo periodo particolare.

Thomas è un talento capace di unire canto e ballo nelle sue performances.

La musica fa parte della sua vita fin da piccolo e le sue esibizioni sono sempre qualcosa di unico.

A soli 21 anni è capace di fondere insieme testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale.

Thomas nasce a Bassano del Grappa (Vicenza) il 13 aprile 2000.

Studia fin da piccolo canto e pianoforte, dall’età di 8 anni coltiva la passione per il canto e per la danza e a 10 anni si esibisce per la prima volta in pubblico.

A 13 anni partecipa al talent “Io canto” sulle reti Mediaset.

Dopo la partecipazione al talent show “AMICI 16”, il suo EP “Oggi più che mai” raggiunge la Certificazione di Disco D’oro in 10 giorni dalla sua pubblicazione e il suo primo album “Thomas” (Disco D’Oro per le vendite) entra direttamente al n.1 della classifica di vendita.

Nel 2018 è stato scelto dalla Fox per il teaser promo del film Bohemian Rapsody, ha aperto tre concerti di Laura Pausini, ha registrato insieme a Mal la sigla per il film d’animazione Spirit e ha inciso un feat con Edoardo Bennato.

Nel 2019 è stato finalista a Sanremo Giovani e a gennaio 2020 è uscito il suo terzo lavoro discografico “Imperfetto”