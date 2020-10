Test rapidi al Pronto Soccorso del Civile di Venezia. Ultima ora

Test rapidi al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino da oggi pomeriggio. Un importante arma si aggiunge così da martedì per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Il test rapido per il Sars-Covid2 da oggi è un protocollo in opera al pronto soccorso dove un medico della struttura effettuerà il test sui pazienti in arrivo.





Il test, tecnicamente definito “test antigenico” darà un responso in 15 minuti con un risultato che viene definito ad altissima attendibilità.

A questo punto, se il test rapido ha dato un esito positivo il paziente viene avviato ad ulteriore accertamento con il tampone ‘classico’ (“tampone bio-molecolare).

Se invece l’esito sarà negativo il paziente sarà avviato al ricovero nel reparto di cui necessita.





Il test rapido sarà praticato di routine su tutti gli accessi asintomatici.