Stickers pedopornografici e minori adescati sul web: centinaia di indagati nel 2019

Stickers pedopornografici che arrivano sui cellulari dei ragazzini. Un fenomeno particolarmente insidioso per giovani e giovanissimi, scoperto quest’anno dalla Polizia postale e delle Comunicazioni assieme ad altri crimini informatici che hanno portato ad indagare centinaia di soggetti per varie tipologie di reati.

Le attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2019.

In uno scenario in cui la continua evoluzione tecnologica influenza ogni azione del nostro vivere quotidiano, lo sforzo della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2019 è stato costantemente indirizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica in generale, con particolare riferimento ai reati di precipua competenza di questa specialità.

Il ritmo frenetico delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi mezzi di comunicazione, con la diffusione di Internet su larga scala e di smartphones e tablets tra giovani e giovanissimi, sono alcuni degli elementi che agevolano le forme di aggressione in rete verso l’infanzia e l’adolescenza, con notevole incremento non solo di reati che vedono coinvolti i minori online, come la pornografia minorile e il cyberbullismo. Si stanno però diffondendo anche altre forme di aggressione nei loro confronti, come le condotte autolesioniste, le cosiddette challenges, cioè le “sfide” in rete aperte a tutti, ad es.: Blue Whale, Binge Drinking.

Considerato che uno degli aspetti del web che caratterizzano tali fenomeni, nonché tutte le comunità virtuali, è l’assenza di confini e, quindi, la sovranazionalità che implica la presenza di utenti che si connettono dall’estero con server attestati in altri Paesi, l’attività di cooperazione internazionale, instaurata nel corso degli anni dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) tramite Europol e Interpol, sia con paesi dell’Ue, sia extraeuropei, è di assoluta importanza, consente uno scambio di informazioni investigative, nonché di condivisione di nuove tecniche di indagine e buone prassi nella materia.

SFRUTTAMENTO SESSUALE E ADESCAMENTO DEI MINORI ONLINE

In tale contesto, di assoluto rilievo risulta il ruolo svolto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in particolare, nell’ambito dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Nell’anno in corso sono state indagate 650 persone.

Le indagini relative al fenomeno dell’adescamento di minori online, invece, hanno consentito di indagare 180 soggetti.

Tra le attività di polizia giudiziaria, sono state eseguite 8 operazioni di particolare rilievo, condotte dagli Uffici territoriali della Specialità e coordinate dal Centro, alcune delle quali svolte in modalità sotto copertura online e scaturite da segnalazioni pervenute nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale svolta dal C.N.C.P.O. che, complessivamente, hanno consentito di indagare in stato di libertà 151 soggetti.

STICKERS PERICOLOSI

Un fenomeno particolarmente insidioso che ha fatto breccia tra giovani e giovanissimi è rappresentato dagli stickers, fenomeno in crescente diffusione, che consiste nella condivisione, sulle piattaforme di messaggistica istantanea, di adesivi digitali gratuiti, a contenuto offensivo, violento, discriminatorio, antisemita, nonché pedopornografico.

Le piattaforme di messaggistica istantanea hanno offerto agli utenti la possibilità di utilizzare, accanto a emoji (simboli pittografici, simili agli emoticon e utilizzati negli SMS, nelle e-mail, nonché nei social), pacchetti di stickers messi a disposizione dai sistemi di messaggistica istantanea che offrono la possibilità di crearne di personalizzati e modificati ricavandoli da fotografie reali, tramite diverse “Applicazioni” gratuite, disponibili per Ios e Android.

Negli ultimi tempi, questo tipo di servizio sta ricevendo il consenso degli utenti preadolescenti e adolescenti, i quali, tuttavia, spesso ne fanno un uso improprio, diffondendo adesivi digitali dai contenuti illeciti (pedopornografici, xenofobi, discriminatori, etc.) ed esponendosi a responsabilità penali relative alla diffusione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Attualmente sono stati rilevati 7 casi di stickers trattati da questa Specialità, conclusasi con altrettanti minori indagati per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.

SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI

Inoltre, tra le indagini più significative avviate direttamente dal Centro nell’ambito dei reati di sfruttamento sessuale dei minori, si segnala una complessa operazione, svolta sotto copertura online nelle Dark Net, che ha consentito di arrestare un 60enne per detenzione di materiale di sfruttamento sessuale dei minori, aggravato dall’ingente quantità, dall’utilizzo di mezzi di anonimizzazione e criptazione, nonché dalla particolare violenza di alcune immagini rinvenute, raffiguranti abusi sessuali su minori anche in tenerissima età.

L’uomo è risultato di particolare interesse, anche a livello internazionale, per i ruoli di amministratore e moderatore che nel tempo ha ricoperto nelle comunità virtuali pedofile.