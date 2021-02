Stefano Bettarini diffidato da Mediaset per gli attacchi al Grande Fratello VIP

Dopo l’espulsione dal Grande Fratello VIP a causa di una bestemmia, Stefano Bettarini non ha mai smesso di polemizzare contro il programma, in particolare contro il conduttore, accusato di utilizzare “due pesi e due misure”. Sui profili social dell’ex calciatore non sono mancate “frecciatine” verso altri concorrenti, che a suo dire avrebbero meritato lo stesso trattamento, ma il bersaglio preferito era sempre lui, Alfonso Signorini. Fino all’inaspettato epilogo: secondo Dagospia Mediaset avrebbe diffidato Stefano Bettarini per dichiarazioni lesive nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore – che lo avrebbe querelato insieme ad altri due nomi “di seconda fila”.

L’ultimo attacco Instagram di Stefano Bettarini

Dopo i mancati provvedimenti verso Alda D’Eusanio – rea di aver usato due volte il termine “negro” – Stefano Bettarini si era duramente sfogato su Instagram definendo Alfonso Signorini “abilissimo a pescare nel torbido”, colpevole di aver “riempito pagine e pagine di una TV orrenda” e di “attaccarlo dall’alto di una telecamera” senza dargli diritto di replica. Al messaggio si erano accodati Filippo Nardi e Salvo Veneziano, anch’essi squalificati dal Grande Fratello VIP ma per frasi sessiste.

La diretta con Maurizio Sorge

Non pago degli attacchi, Stefano Bettarini è stato ospite di una diretta con il paparazzo Maurizio Sorge nella quale non ha risparmiato altre “frecciate” al presentatore. Dopo aver evidenziato come Fausto Leali fosse stato espulso per il suo “negro” a Enock Barwuah (mentre Alda D’Eusanio no), ha accusato il Grande Fratello VIP di “calpestare la dignità delle persone”. Non solo, Alfonso Signorini lo avrebbe “fatto passare per un bestemmiatore” oltre a favorire altri ex-concorrenti come Elisabetta Gregoraci, “che è sempre in prima fila”. Sul finale, un elogio a Paolo Brosio che “fa bene a non andarci più, lui si che ha cervello, è andato via”.

Dagospia: “Stefano Bettarini diffidato”

Fino a qualche ora fa, quando Dagospia ha pubblicato l’aggiornamento. “Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello VIP, dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila. Chi? Ah, saperlo”.

Ma l’ex marito di Simona Ventura aveva già lasciato intendere di avere una questione legale in corso. “Non so gli altri – aveva scritto ad un follower – ma io sono già in causa. Come vede non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”

Alfonso Signorini querela altri due personaggi

Ma chi sono gli altri “due personaggi di seconda fila” che sarebbero coinvolti? Sebbene si tratti di “rumor”, le prime ipotesi fanno propendere per gli ex gieffini Filippo Nardi e Salvo Veneziano che hanno appoggiato gli attacchi dell’ex calciatore. Tra i due, ad essersi esposto di più era stato quest’ultimo: condividendo gli “scivoloni” di Signorini aveva aggiunto “scusate, lui è il conduttore, può fare e dire ciò che vuole. Noi siamo solo pedine per gli ascolti”. Più pesante, invece, il suo sfogo su Facebook. “Ogni volta che vedo Alfonso Signorini – aveva scritto – vorrei avere 4 mani: 2 per prenderlo a schiaffi, 2 per applaudirmi mentre lo faccio”.

Come andrà a finire? Chi vivrà vedrà.

Marie Jolie