Soldi per i trasporti, per il vetro, per Tessera: Venezia respira

Soldi per i trasporti, ma non solo. Provvedimenti economici diversi ingenti alle porte, per affrontare e sostanziare il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblico e servizi e favorire una distensione sui conflitti che pesano sui cittadini (soprattutto di quelli che vivono nelle isole), sui lavoratori e l’Azienda.

Si apre a largo raggio l’offerta di 40 milioni di euro spalmata in tre anni (15 nel 2022, 19 nel 2023 e 6 nel 2024), approvata dalla Commissione in Senato, che permetterà di risolvere problemi e questioni che attendono da anni di essere affrontati. Un grazie all’unisono dal Comune di Venezia al Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che ha concretamente operato affinché il trasporto pubblico locale della laguna di Venezia, sia messo in condizione di superare le difficoltà e le divergenze che hanno agitato i lavoratori e creato disagio ai cittadini, protagonisti, loro malgrado, della vertenza in atto.

Si profila quindi una confortante distensione sociale, grazie al titolare del Ministero, ha dichiarato il Sindaco Luigi Brugnaro, affiancato all’assessore al Bilancio Michele Zuin, che molto si è speso per ottenere i finanziamenti. “Dopo due anni di critiche all’amministrazione comunale abbiamo trovato i soldi che serviranno a mantenere l’equilibrio economico nella navigazione, e l’erogazione dei servizi acquei per assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini”, ha affermato, ben sapendo che il provvidenziale e ‘sudato’ beneficio è un passo in avanti importante per rendere gestibili le difficoltà del settore.

“Grazie al titolare del dicastero della Pubblica Amministrazione per essere riuscito, a ottenere uno stanziamento di 40 milioni di euro per Venezia, per sostenere il servizio di trasporto urbano locale, in considerazione della sua specificità e della grande sofferenza di Actv (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) per la riduzione degli incassi legata al calo di turisti e agli effetti della pandemia”.

Si conferma con questo opportuno emendamento il patto simbolico siglato dallo Stato con l’intero Governo della città per il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblico che ancora immersi negli effetti della pandemia in salita, abbisognano di adeguamenti e ammodernamento. Il ministro Renato Brunetta giudica l’emendamento “un primo passo per rendere gestibili le difficoltà del settore. Il Governo continuerà a sostenere Venezia, le sue aziende e i suoi lavoratori. Prendo questo impegno da ministro, e da veneziano”.

Altri contributi arriveranno: 5 milioni per il settore del vetro e della ceramica, rinforzeranno a Murano l’arte antica conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Il Ministero delle Infrastrutture finanzierà i quattordici progetti di fattibilità presentati dalla Città metropolitana per 1,4 milioni di euro attinti dai fondi europei erogabili dal Pnnr. Progetti che riguardano La Cittadella dello Sport di Tessera, lo stadio, la piscina olimpionica e il Palasport, teatro di grandi occasioni internazionali.

È in essere la nascita di un nuovo, grande ferry boat e di due battelli foranei ibridi. Un costo di 20 milioni di euro frutto di un contratto tra il Comune di Venezia e il Ministero delle Infrastrutture sostenibili, che s’inserisce in quella filosofia ambientalista che regola le scelte favorendo la salvaguardia ambientale che dovrà tener conto sempre, nel corso dell’innovazione del trasporto pubblico, dell’inquinamento, del rispetto, della tutela della laguna e della sua vulnerabilità.