Situazione Covid oggi: i dati di stasera. Aumento tasso positività

Situazione Covid di oggi: i dati dell’aggiornamento di domenica sera.

Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

I dati sono quelli ufficiali del ministero della Salute.

Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226).

Sono 156.872, tra tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, i test effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 378.202.

Il tasso di positività oggi è salito al 5,8% (ieri era al 3,4%).

Gli attualmente positivi sono invece 430.906, e cioè 364 in più rispetto a ieri, aumento che non si verificava dal 5 aprile), i guariti e dimessi 3.492.679 (+8.637).

Risalgono, anche se di poco, i pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia.

Oggi sono 2.524, e cioè in aumento di due unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 109 (ieri 143).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.345 persone, in calo di 36 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le situazioni specifiche, in Lombardia cresce il tasso di positività.

Con 30.249 tamponi effettuati, sono 1.287 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 4.2% (ieri 3.6%).

Crescono i posti letto occupati in terapia intensiva (+6, 542) mentre calano negli altri reparti (-113, 3.290).

I decessi sono 23 per un totale complessivo di 32.945 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 375 i casi nella città metropolitana di Milano, 218 a Bergamo, 203 a Brescia, 149 a Monza e Brianza, 75 a Como, 49 a Mantova, 46 a Lecco, 33 a Cremona, 36 a Sondrio, 29 a Pavia, 23 a Lodi e 13 a Varese.

Impennata dei ricoveri per Covid invece negli ospedali marchigiani, che tornano a salire: nell’ultima giornata sono arrivati a 482 degenti, +18 su ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 67 (+1), quelli in in semi intensiva 134 (+11), quelli nei reparti non intensivi 281 (+6).

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche ci sono stati anche 18 dimessi.

Sono invece 16 le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non comprese tra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali scendono a 176.