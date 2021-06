Scontro nella nebbia mototopo-gondola, sotto accusa il conducente del barcone

Era gennaio e a Venezia c’era una fitta nebbia. Improvvisamente in Canal Grande è riecheggiato un botto.

Si trattava di un mototopo (la tipica barca da trasporto merci veneziana) finito contro una gondola.

L’urto, avvenuto davanti a Cà Rezzonico, produsse notevoli danni e il gondoliere, sbalzato in acqua, dovette essere ricoverato per i traumi.

Ora la vicenda è stata ricostruita davanti al giudice e i carichi indiziari più pesanti sono in capo al pilota motorista.

Il trasportatore, secondo una perizia tecnica di parte, non avrebbe prestato sufficiente attenzione alla navigazione in una condizione di difficoltà e non avrebbe concesso la precedenza.

L’udienza si terrà il 21 settembre prossimo.