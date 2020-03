Scomparso Antonio Tonella, noto imprenditore trevigiano

Antonio Tonella, noto imprenditore, alla prematura età di 51 anni, è scomparso dopo lunga malattia.

Antonio ha salutato i suoi cari lo scorso 6 marzo, lasciando un incolmabile vuoto come figlio, come padre e come socio.

L’imprenditore trevigiano era co-titolare di una nota azienda produttrice di pavimenti in legno con sede a Pieve del Grappa, la CP Parquet.

Lascia la moglie Donatella e le tre figlie Eleonora, Chiara ed Arianna.