La protesta dei Vigili del Fuoco domani 22/07

Mobilitazione Nazionale e Territoriale a sostegno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco il 22 Luglio 2020.

Si tratta di una mobilitazione nazionale per il Corpo dei Vigili del Fuoco, elemento essenziale per la sicurezza della Nazione.

Questo è quanto afferma la FNS Nazionale , il sindacato dei vigili del fuoco, e ribadito con forza dalla Segreteria FNS Veneziana.

La nostra opera di soccorso, riconosciuta da tutti i cittadini italiani, non ha l’adeguato riconoscimento economico , e l’azione della politica sulla distribuzione delle risorse in essere non riconosce concretamente il lavoro di chi sta “ in prima linea “ .

Le scarse relazioni sindacali fin qui intrattenute e un sentito sindacale inesistente , portano ad avere un aumento di soli 13 euro per il personale con meno 12 anni di anzianità , lasciando irrisolta la diseguaglianza previdenziale con le altre forze di polizia.

Il decreto legge che attualmente è in discussione alle Camere deve essere emendato affiché tutte le risorse disponibili per la valorizzazione di questo Corpo sia utilizzate per il personale VF che ogni giorno rischia la vita .