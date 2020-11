Sciopero Actv oggi, mercoledì 25/11 con disagi per viaggiatori e pendolari.

Si tratta di uno sciopero proclamato dalla sigla sindacale Usb che interesserà i mezzi automobilistici, di navigazione e su rotaia.

Saranno le ore centrali quelle che provocheranno disagio a chi si deve spostare.

Lo sciopero è stato proclamato





a partire dalle ore 10 fino alle ore 13.

Avm, però, ricorda le fasce orarie della protesta non vanno intese in senso stretto come di consueto in caso di sciopero Actv: per consentire un’adeguata partecipazione a chi aderisce allo sciopero va tenuto conto del tempo in cui le ultime corse in movimento rientrano al deposito. Così come le ripartenze, dopo il termine dell’agitazione, non possono essere immediate in quanto con il termine dello sciopero si intende

l’orario in cui i mezzi escono dal deposito.

Non è prevedibile, al momento, quanti soggetti tra il personale Actv aderiranno alla protesta.

Sarà, in ogni caso, un’ulteriore complicazione per le persone che già si confrontano ogni giorno in un delicato periodo che si va dipanando a causa del virus.





(foto da archivio – articolo: Sciopero Actv oggi, mercoledì 25/11 – cat. covid/coronavirus – 25/11/2020)