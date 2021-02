San Giorgio (scorcio), foto di Luca. Fotografa la tua Venezia

sponsor

Venezia, gennaio 2021

Un momento particolare, un’inquadratura particolare della nostra città.

Come ribadiamo spesso, “Fotografa la tua Venezia” non è solo scattare le classiche immagini da cartolina, bensì fermarsi un attimo a riflettere sulla bellezza di quello che ci sta davanti. Troppo spesso dimenticato per abitudine o per la frenesia della vita moderna.

Per la rubrica “Le foto dei lettori”, lo splendido scatto di Luca, che ringraziamo.

didascalia:

San Giorgio (scorcio)

autore:

Luca

