Salvini-Zaia per la rielezione ma è polemica: mentre uno parla di bimbi morti l’altro mangia ciliege

Salvini-Zaia siglano a Verona il “patto delle ciliegie”, un patto che suggella la ricandidatura del governatore uscente alla presidenza del Veneto alle prossime elezioni regionali.

L’incontro con il segretario federale della Lega a Verona è stata la prima uscita ufficiale di Zaia da Venezia dopo l’esplosione dell’emergenza sanitaria.

Prima della conferenza stampa una militante veronese ha donato a Salvini e a Zaia due cestini di ciliegie, per “benedire” l’annunciata ricandidatura.

“Noi siamo perfezionisti – ha dichiarato Salvini – e penso che l’autonomia del Veneto faccia bene a tutta l’Italia e i milioni di veneti e di lombardi che l’hanno votata sono la testimonianza migliore. Siccome il centrodestra tornerà al governo in questo Paese, è questione di tre mesi o al massimo di due anni, ma ci torneremo, io da segretario nazionale non voglio perdere un altro anno come ho fatto con i 5 Stelle. Per cui – ha concluso Salvini – chiunque voglia sostenere Luca Zaia e la Lega in Veneto deve sottoscrivere a livello nazionale l’impegno ad attuare l’autonomia in tempi rapidi”.

La presentazione del patto è stata però accompagnata anche da furiosa polemiche. E’ successo in una ‘diretta social’ di Salvini: “mentre il Governatore parlava di bambini morti, Salvini si abbuffava di ciliegie”, dicono le critiche.

Lunedì sera, in un’osteria di Verona, Luca Zaia parlava del batterio killer che ha portato alla chiusura del punto nascita scaligero. Mentre il Presidente esprimeva il suo dolore per la morte dei neonati, Salvini al suo fianco non smetteva però di mangiare ciliegie.

La scena è al centro di una serie di furiose critiche e polemiche social e politiche.