Ryanair e Wizz Air a Tessera, Venturini: “Venezia accoglie a braccia aperte nuovi turisti”

“Accoglieremo i nuovi turisti europei e intercontinentali a braccia aperte. Le due nuove basi di Ryanair e Wizzair garantiranno per il nostro territorio oltre un centinaio di posti di lavoro, un ringraziamento a Save e all’intero staff dell’aeroporto per l’impegno profuso per programmare la ripresa e preparare il terreno favorevole per l’apertura di nuove rotte”.

Così l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini, esprimendo “grande soddisfazione” per l’apertura di due nuove basi all’aeroporto Marco Polo rispettivamente delle compagnie Ryanair e Wizz Air.

Questo “sia per l’apertura di nuove rotte nazionali e internazionali, sia per i risvolti positivi in chiave occupazionale”.

“Lo scalo lagunare – conclude – sarà connesso così con 34 nuove destinazioni italiane ed estere contribuendo al ritorno in città di visitatori da ogni parte del mondo. Venezia in questi mesi ha organizzato numerosi eventi di livello internazionale, tornando a essere una meta strategica e apprezzata per il turismo nazionale ed estero, essendo anche una destinazione sicura dal punto di vista sanitario”.