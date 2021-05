Rottweiler libero in spiaggia azzanna una donna, paura a Jesolo

Rottweiler libero in spiaggia (il padrone era presente ma non lo teneva vicino), libero di correre, scorrazzare come natura chiederebbe, finché improvvisamente, chissà per quale meccanismo psicologico, aggredisce una donna che passava senza motivo.

La giovane è stata attaccata dall’animale ed ha immediatamente urlato ma il padrone, forse distratto, non è intervenuto immediatamente. L’animale è stato, alla fine, richiamato (da lontano) solo dopo qualche secondo.

Il fatto è avvenuto nei pressi della Croce Rossa di Jesolo.

Il rottweiler era stato lasciato completamente libero ed ha aggredito improvvisamente la giovane che ha avuto l’unica colpa di trovarsi a passare passeggiando in spiaggia assieme ad un’amica.

La ragazza è stata poi portata al pronto soccorso.

Per lei un grandissimo spavento e una profonda ferita ad una mano. Quella mano con cui aveva tentato di difendersi dalla furia del rottweiler.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio (giovedì). La giornata era bella e nulla poteva far prevedere il pericolo incombente alle due giovani in quel tratto di spiaggia di Jesolo,

Procedendo con la passeggiata, le due avevano notato il cane libero. Nessun guinzaglio e nessuna museruola e, come prevede la regola, sono andate diritte per la loro strada senza avvicinarlo.

Il cane è invece improvvisamente partito in quarta in direzione di una delle due giovani.

Senza alcuna indecisione, con un balzo, l’ha aggredita per morderla azzannando il polso della mano che istintivamente lei aveva alzato a protezione.

Grande paura ma soprattutto grande dolore per la ferita che ha cominciato a sanguinare mentre l’animale le abbaiava contro facendo anche presumere ad un secondo attacco.

Fortunatamente, ma solo in quel momento, il padrone lo ha richiamato e l’animale si è allontanato dalla ragazza.

Solo a quel punto l’amica, che era rimasta immobile e atterrita perché paralizzata dalla furia rabbiosa dell’abbaiare del rottweiler, ha potuto dare soccorso alla vittima per la ferita.

Portare il cane a correre in spiaggia è un’occasione splendida di svago per l’animale e per il padrone, quando si tratta, però, di razze pericolose che feriscono qualcuno la responsabilità è sempre del secondo.