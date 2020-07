Crociere e pandemia, Venezia Verde e Progressista: “La città non può correre questo rischio”

Il ritorno delle crociere a Venezia in giorni in cui la pandemia di coronavirus non è ancora superata? Venezia Verde e Progressista parla di “Grande rischio” e di responsabilità per chi lo consentirà.

“Crociere e pandemia

Ha dell’incredibile la notizia di un imminente ripresa del traffico crocieristico a Venezia, con la presenza in città di grandi navi cariche di migliaia di persone in una fase delicatissima della pandemia. E’ una fase che vede l’insorgere di continui focolai di contagio e che ha portato a limitazioni drastiche anche di eventi tradizionali importanti e, in genere, a giuste cautele nella dinamica quotidiana.

La notizia, tuttavia, avrebbe dell’incredibile se non fossimo già abituati alla scarsa attenzione, oltre che per l’ambiente, per la salute di chi subisce ordinariamente le ricadute di questo traffico.

La città non può correre questo rischio e chi dovesse consentirlo se ne assumerà tutta la responsabilità.

Si aiutino i lavoratori del settore, e si eviti l’azzardo.

Venezia Verde e Progressista”