Ritorno navi da crociera a Venezia, Gasparinetti: “Contrari a decisioni frettolose”

Sul ritorno in Laguna delle 24 navi da crociera annunciate dalle compagnie che dal 15 al 31 agosto passeranno per San Marco, ecco le dichiarazioni ufficiali di Marco Gasparinetti, fondatore del Gruppo25Aprile e candidato sindaco della lista Terra e Acqua 2020:

“Terraeacqua nelle linee programmatiche già pubblicate ha anticipato la sua contrarietà a qualunque forma di sfruttamento incompatibile con il fragile equilibrio dell’ecosistema lagunare. Per noi questo significa un no chiaro e netto alle navi più grandi: è la crocieristica che deve adattarsi alla morfologia lagunare, e non viceversa”.

“Nelle circostanze attuali, a questa preoccupazione si aggiunge quella legata al coronavirus, di cui le navi da crociera rappresentano un incubatore potenziale”.

“Esprimiamo pertanto la nostra contrarietà a decisioni frettolose che riporterebbero quel tipo di navi in Laguna come se nulla fosse successo: né l’incidente dell’anno scorso né la pandemia di quest’anno”.

“Siamo determinati nella difesa del traffico commerciale che vede nel Porto di Venezia una fonte di valore aggiunto e posti di lavoro, di gran lunga superiore a quelli generati dalla crocieristica” conclude Marco Gasparinetti.