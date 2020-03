Riaperto al traffico il ponte sul Canale della Pace tra Ceggia e Torre di Mosto

La Città metropolitana annuncia di aver concluso con le prove di carico l’intervento di risanamento e riqualificazione del ponte sul canale della Pace lungo la Strada Provinciale 58 in località Staffolo tra i comuni di Ceggia e Torre di Mosto. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria iniziato l’aprile scorso e che ha comportato la chiusura al traffico nel periodo estivo non scolastico in modo da non creare disagi al transito di un bus del trasporto scolastico come concordato con i due comuni coinvolti lungo la Strada provinciale.

“E’ stato un intervento molto lungo ma necessario che ha comportato una spesa di 330 mila euro – spiega il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro– La sicurezza dei ponti e degli automobilisti viene sempre prima di tutto per il Sindaco Luigi Brugnaro che nel suo programma ha inserito fin dal primo giorno la voce manutenzione di strade, ponti e cavalcavia, come uno dei principali obiettivi del suo mandato metropolitano. Un ringraziamento va a chi ha svolto i lavori, ai dirigenti, funzionari e tecnici che hanno seguito e coordinato i cantieri e ai sindaci dei due Comuni di Torre di Mosto e Ceggia, Giannino Geretto e Mirko Marin, per la collaborazione”.

L’intervento della Città metropolitana ha riguardato un ponte a travata costituito da tre campate lungo circa 30 metri. I lavori principali hanno previsto il rinforzo dei piedritti delle pile e delle travi di impalcato e la realizzazione di una nuova soletta. E’ stata, poi, rinnovata la protezione della spalla lato Ceggia contro i fenomeni erosivi e di scalzamento e si è concluso il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’impalcato e la realizzazione dei giunti di dilatazione, oltre alla sostituzione degli attuali parapetti laterali con idonee barriere bordo ponte oltre alla sostituzione degli appoggi e realizzazione di ritegni sismici laterali.

Il ponte è ora nuovamente transitabile e nelle prossime settimane la Città metropolitana completerà alcune lavorazioni di finitura sui i giunti stradali, gli scarichi per le acque meteoriche e la difesa di sponda.