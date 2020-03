Restrizioni violate, a Sottomarina uomo in spiaggia: multa dei carabinieri

Ancora denunce dei Carabinieri a Venezia e provincia per violazioni al DPCM COVID 19 durante l’ultimo weekend. I servizi, disposti dal Prefetto, sono tesi a informare e supportare la popolazione ma anche per verificare il rispetto del DPCM per il contenimento del contagio da COVID 19 e delle normative rilasciate dalle varie Autorità nell’arco delle ultime settimane.

Nonostante la quasi totalità della cittadinanza stia rispettando la normativa predisposta per evitare il contagio, dai controlli emerge ancora qualche situazione di violazione delle norme nonostante l’atteggiamento di estrema comprensione che pongono in essere le pattuglie nell’affrontare i singoli controlli.

VENEZIA

Nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Venezia, in particolare sull’isola della Giudecca, nel sestiere Cannaregio, ma anche a Castello e a Sant’Elena, i Carabinieri continuano a denunciare cittadini in quanto lontani dalle loro abitazioni, i quali vengono trovati in giro senza giustificato motivo. Due soggetti sono stati deferiti anche dal Nucleo Natanti in quanto lontani dalle loro abitazioni. Nei parchi della città lagunare nella giornata di ieri non sono state intercettate persone, dimostrando quindi l’elevato senso civico della cittadinanza.

MESTRE

Nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Mestre, in particolare a Marcon, Marghera, Mestre, Mira, Mirano, Noale, Spinea e in tutta la loro giurisdizione, i Carabinieri hanno invece denunciato numerosi cittadini trovati per strada senza giustificato motivo. A Mira Carabinieri sono intervenuti, dopo una chiamata al 112 da parte dei vicini, in quanto quattro cittadini avevano organizzato una festa privata.

SAN DONA’

Nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di San Donà i militari trovavano a Ceggia due minorenni che girovagavano per il paese a piedi, in possesso rispettivamente di 10 e 5 grammi di marijuana.

CAVALLINO-TREPORTI

A Cavallino invece è stato trovato, come qualche giorno fa a Musile di Piave, una persona mentre stava lavando la propria auto.

PORTOGRUARO

Anche la Compagnia Carabinieri di Portogruaro ha denunciato dei cittadini fuori casa senza giustificato motivo. Tuttavia è stato riscontrato non c’è stato l’afflusso verso il litorale che c’era stato invece nel weekend precedente.

CHIOGGIA

Anche Carabinieri della Compagnia di Chioggia Sottomarina hanno eseguito nel territorio della città clodiense e in quello dei comuni della Riviera del Brenta, mirati controlli al fine di vigilare sull’osservanza degli obblighi imposti dai recenti decreti inerenti alle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Durante il fine settimana sono state deferite numerose persone per la violazione degli obblighi imposti.

In particolare, a un uomo è stata comminata anche una sanzione amministrativa di € 50, poiché sorpreso sulla spiaggia in località Sottomarina, in violazione di ordinanza comunale che ne vieta l’accesso.