Regione Veneto: “Numero ricoverati alti per un bug informatico”. I dati di oggi

L’Ufficio stampa della Giunta regionale comunica che: “A causa di un malfunzionamento del sistema informatico, da alcuni giorni i numeri dei ricoverati in area non critica risultavano sensibilmente superiori alla realtà.

Si spiega così la forte riduzione dei ricoverati in area non critica indicata nel bollettino di oggi, 24 luglio 2021.

Il numero reale dei ricoverati in area non critica è quindi da considerarsi quello contenuto nel bollettino odierno già diffuso”.

Vediamolo dunque il bollettino odierno della Regione Veneto:

+306 contagi nelle ultime 24 ore; in terapia intensiva ci sono 19 pazienti (+1).

Resta quindi sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto.

Sono 306 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Secondo il rapporto della Regione Veneto il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 431.909.

Si registrano anche 2 decessi in più rispetto a ieri.

Crescono anche i soggetti attualmente positivi e in isolamento: 9.361 (+403).

Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 161 (-99).

In terapia intensiva ci sono 19 pazienti (+1).