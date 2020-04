Questura di Venezia: nuovi funzionari

Giovani Commissari alla Questura di Venezia. Sono 4 i nuovi Funzionari assegnati in Questura, al termine del 108° Corso di Formazione per Commissari di P.S. .

Il Commissario Flavio D’Addario, abruzzese, laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, con Master in ‘Scienze della Sicurezza’, è già stato assegnato dal Ministero dell’Interno alla sede di Chioggia.















Altri tre Commissari subito in prima linea alle prese con la nuova emergenza, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.









Il Commissario Elena Losito, pugliese, laureata in Giurisprudenza, con Master in ‘Criminologia e Diritto penale.Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana’ e in ‘Scienze della Sicurezza’, che ha svolto per 5 anni la professione di avvocato penalista.









Il Commissario Davide Serra, abruzzese, laureato in Giurisprudenza, con Master in “Business and Company law. European and International perspectives” e in ‘Scienze della Sicurezza’, che ha esercitato la professione di avvocato.













Il Commissario Matteo Petrella, abruzzese, laureato in Giurisprudenza, con specializzazione in “Professioni Legali”e Master in ‘Scienze della Sicurezza’, abilitato alla professione forense.

















Ai nuovi incaricati, pochi giorni fa, è giunto il benvenuto del Questore dott. Masciopinto e di tutti i Funzionari della Questura.