“Qrcode sulla nostra porta contro Airbnb, ma c’è chi affitta topaie”. Lettere

Stopairbnb.com ha invaso la città con i suoi Qr-code per denunciare e segnare le case date in affitto turistico.

Ha senso dire che le case per i veneziani non ci sono perché sono state portate via da quelli che affittano su Airbnb?

Perché non guardiamo mai l’altra faccia della medaglia?

Quanti appartamenti sono stati risanati , messi a norma, quante persone hanno trovato una nuova fonte di reddito?

Quanta tassa di soggiorno ha incassato il comune da queste affittanze?

Quello che vorrei dire a questi di stopairbnb.com difendete coloro che fanno questo lavoro seriamente, rispettando le leggi, che accolgono con passione centinaia di persone e che fanno assaporare il bello di questa città, che ci mettono la faccia e che amano questa città.

Lottate invece contro coloro che fanno di questo lavoro solo un fatto di lucro , lottate contro coloro che affittano topaie, che non danno servizi che fanno check-in e check-out solo online che non sanno neanche a chi affittano.

Vedrete che metà di queste case non potrebbero più affittare.

Cercatele! Invece di mettere i vostri bei bigliettini su tutti quei portoni con esposte le targhette “locazione turistica” troppo semplice!

Gianni della Valentina