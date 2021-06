Poste Gaffaro aperte solo di venerdì: c’è una raccomandata ma non si può ritirare perché chiuso. Lettere

Tempo fa al Gaffaro è persino caduto il pesante cartello metallico che indicava l’ufficio postale, affisso al muro in alto accanto al fiorista ai Tre Ponti, che se avesse preso una persona avrebbe potuto ammazzarla!

Lo sportello POSTAMAT invece è rimasto chiuso per oltre un anno dall’ultima alta marea del 2019, mentre quello alle Zattere è “genialmente ” orientato al sole che rende quasi impossibile vedere sullo schermo pure facendosi ombra! Non si poteva farlo nella calle adiacente ben ombreggiata?

Ma non basta: sempre al Gaffaro un pacco per la Russia è stato dapprima pagato ed accettato per poi ritornare indietro perché… il contenuto non poteva essere spedito, e il mittente ha dovuto dapprima fare reclamo, fornire un IBAN per il rimborso (e se non aveva il conto corrente???) e attendere una settimana.

Il pacco però, nonostante fosse già tornato in filiale, non poteva essere ritirato dal mittente per problemi di “digitalizzazione del sistema” (evviva il digitale, l’incubo del secolo!).

Che altro aspettarsi dalle poste (che pure hanno ottenuto, forse grazie ai disservizi ai cittadini, pure un buon utile?

E’ forse questa la strategia della bella privatizzazione delle Poste: ottenere utili tagliando servizi, orari, sportelli, filiali e dipendenti?

Perché al Gaffaro non si ripristina l’apertura quotidiana e in Lista di Spagna non si ripristina l’apertura pomeridiana, dato che siamo in zona bianca?

Non si trovi la scusa del Covid poiché, ad esempio, nei ristoranti i dipendenti lavorano comunque TUTTI, nel pieno del loro orario, con mascherina e sono a direttissimo contatto con clienti senza mascherina.

Può spiegare Poste Italiane perché i loro dipendenti, con mascherina, e pure vetro protettivo in aggiunta, e con clienti uno alla volta e con mascherina, erogano un servizio ridotto???

I camerieri son figli di un dio minore mentre i postali sono “raccomandati”?

La legge, anche sulla protezione dei dipendenti, non dovrebbe essere uguale per tutti?

Non parliamo poi dell’arbitraria richiesta di prenotazione per prelevare dal libretto 3200 euro (non 32 mila!): pretendono che ci si rechi DI PERSONA giorni prima in quella filiale per… prenotarli, altrimenti si rifiutano di darvi i vostri soldi in contanti!

In passato son dovuto farmeli dare con l’intervento della Guardia di Finanza….!

Eppure nel contratto del libretto non c’è scritto nulla in merito al limite di prelievo in contanti, ma …

alle Poste le regole se le fanno al momento, pur di non pagare di più per la relativa assicurazione!

Ci aspettiamo delle spiegazioni dalla dirigenza e dal Ministro competente, che immagino non arriveranno mai…

Solo una domanda: ma la privatizzazione doveva essere il “toccasana” per l’efficienza?

Prof. Fabio Mozzatto, Venezia

(foto da archivio: uff. postale di San Polo)