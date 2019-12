Policlinico San Marco di Mestre: donna vola dal quinto piano

Policlinico San Marco di Mestre: dramma ieri sera, sabato 21 dicembre.

Attorno alle 18.30 una signora, ricoverata presso l’istituto, è volata da una finestra del quinto piano.

I medici sono immediatamente intervenuti per tentare una rianimazione estrema ma alla fine hanno dovuto constatarne il decesso.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha accertato i fatti.

Non sarebbero stati evidenziati segni di colluttazione o violenza fisica. Indagini sono in corso per la ricostruzione definitiva.

La donna, di una certa età, si trovava ricoverata e, secondo la prima ricostruzione, era sofferente di una grave malattia.