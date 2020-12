Cambio al vertice nella Polfer del Veneto: si insedia il dirigente Francesco Zerilli

sponsor

Cambio al vertice della Polfer del Veneto. Si è insediato ieri, 1 dicembre 2020, a Venezia, il dottor Francesco Zerilli, recentemente promosso Dirigente Superiore, che va a dirigere il Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Veneto al posto della Dott.ssa Rosa Romano, che a sua volta è stata chiamata ad espletare la funzione di Questore della provincia di Fermo.

Originario di Roma, 55 anni, Zerilli ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1990 ed è entrato a far parte della Polizia di Stato nello stesso anno.

Ha iniziato il suo percorso in Polizia nel Nucleo Operativo Centrale Sicurezza – N.O.C.S., dove ha partecipato a numerose operazioni per la cattura di pericolosi latitanti e all’attività di antiterrorismo.

sponsor



A metà degli anni ’90 è entrato a far parte della Squadra Mobile di Roma, dove ha condotto numerose attività investigative che hanno portato alla cattura e condanna di criminali resisi responsabili di delitti vari, dal furto alla rapina, dalla violenza sessuale all’omicidio.

In seguito, per alcuni anni, ha svolto attività di raccolta informazioni nell’ambito dell’antiterrorismo e della protezione dei connazionali all’estero, presso altri organi qualificati dello Stato.

Rientrato nei ruoli ordinari della Polizia di Stato, nel decennio 2010-2020 è stato alla Questura di Bologna, di Livorno e poi di nuovo a Roma, dove è stato pressoché costantemente impegnato nella gestione e direzione di innumerevoli servizi di ordine e sicurezza pubblica che l’hanno portato fino alla direzione del 1° Commissariato di Roma – Trevi Campo Marzio.

È stato infine Direttore della Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, ultimo incarico prima di essere promosso Dirigente Superiore dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli ed inviato a dirigere il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto.