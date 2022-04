Pio e Amedeo con “Felicissimo Show” date aggiornate

PIO e AMEDEO, il duo comico dei record grazie al fortunato programma Tv “Felicissima Sera” e al successo al botteghino del loro film “Belli Ciao”, sarà protagonista il prossimo autunno di un tour teatrale che li porterà, a partire da ottobre, nei principali teatri italiani con “FELICISSIMO SHOW”.

A causa di motivi organizzativi legati agli impegni televisivi che vedono PIO e AMEDEO impegnati all’estero, gli Artisti sono costretti a spostare anche l’atteso appuntamento del 3 maggio all’Arena di Verona, come accaduto per le altre date del tour previste inizialmente a maggio.

FELICISSIMO SHOW raccoglie l’eredità di FELICISSIMA SERA, lo show televisivo che li ha visti protagonisti lo scorso anno su Canale 5 e che ha regalato al duo pugliese oltre il 27% di Share con picchi di oltre il 29% per 5.549.000 milioni di telespettatori.

I biglietti precedentemente acquistati per questa data resteranno validi per i due appuntamenti teatrali del 4 e 5 ottobre 2022 al Teatro Filarmonico di Verona.

Questo il calendario aggiornato degli appuntamenti di “FELICISSIMO SHOW” (spettacoli prodotti da Friends&Partners):

4 ottobre 2022 Verona Teatro Filarmonico Nuova Data

5 ottobre 2022 Verona Teatro Filarmonico Nuova Data

9 ottobre 2022 Bologna Europauditorium

12 ottobre 2022 Torino Teatro Colosseo

14 ottobre 2022 Torino Teatro Colosseo

17 ottobre 2022 Milano Teatro Lirico

18 ottobre 2022 Bergamo Teatro Creberg

21 ottobre 2022 Milano Teatro Lirico

22 ottobre 2022 Milano Teatro Lirico

25 ottobre 2022 Firenze TeatroVerdi

26 ottobre 2022 Montecatini Teatro Verdi

28 ottobre2022 Padova Gran Teatro Geox

7 novembre 2022 Napoli Teatro Augusteo

11 novembre 2022 Bari Teatro Team

14 novembre 2022 Catania Teatro Metropolitan

16 novembre 2022 Catanzaro Teatro Politeama

21 novembre 2022 Roma Teatro Brancaccio

25 novembre 2022 Basilea Musical Theater

26 novembre 2022 Locarno Palexpo Fevi

I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per lo spettacolo all’Arena di Verona del 3 maggio 2022 dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina :

clappit.com/pio-e-amedeo-verona/

per partecipare ai nuovi show nei teatri a parte dal 21 aprile 2022 alle ore 11:00.

I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli nei palasport di Torino (8 aprile Pala Alpitour), Milano (9 aprile Mediolanum Forum), Bari (1 aprile Palaflorio) Roma (15 aprile Palazzetto dello Sport) e Verona (3 maggio Arena di Verona) dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina :

clappit.com/pio-e-amedeo-nei-teatri per partecipare ai nuovi show nei teatri.