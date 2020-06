Persona deceduta a Piazzale Roma. Ultima ora

Una persona è deceduta martedì mattina a Piazzale Roma.

La tragedia è avvenuta in pochi attimi vicino alla biglietteria automobilistica.

Drammatica la scena davanti agli occhi dei molti passanti che transitavano per il terminal in quel momento, come sempre nella parte centrale della mattinata, molto affollato.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari anche con l’auto medica.

Un malore improvviso la causa secondo alcuni testimoni.

Sul posto la Polizia di Stato per circoscrivere la zona e per i primi rilievi.

Maggiori dettagli saranno resi noti nei prossimi minuti.





– notizia in aggiornamento –