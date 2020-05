Pentola dimenticata sul fuoco: incendio a Marghera

Incendio a Marghera oggi pomeriggio a causa di una pentola dimenticata sul fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste per un locale andato a fuoco. Si trattava della cucina del terzo piano di un condominio dove la pentola era stata lasciata sul fuoco.

L’intervento attorno alle 14.30. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita.

I pompieri accorsi da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala e nove operatori, hanno in breve tempo spento le fiamme della cucina, evitando il coinvolgimento dell’intero appartamento, comunque danneggiato dal fumo.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.